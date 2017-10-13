Haber: Semih Baykal

İlimizde uyuşturucu kullanıcılarına ve satıcılarına yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü’nün başarılı ekipleri son olarak il merkezinde gerçekleştirdikleri operasyonda uyuşturucu kullanmak ve satmak suçundan M.K.Ç. ve K.Y. adlı iki kişiyi yakaladı. Ekipler şahısların ev, iş yeri ve arabalarında yaptığı aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Ekipler tarafından gözaltına alınan M.K.Ç ve K.Y. İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Bolu Adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevk edilen iki kişide çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Bolu F Tipi Cezaevi’ne sevk edildi.