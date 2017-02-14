Haber: Esra Öztürk

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, B.T. kullanmak üzere, O.S. isimli şahıstan uyuşturucu madde istedi. Daha sonrasında buluşan ikiliden B.T. istediği maddeyi temin edemeyince O.S. ile kavga etmeye başladı.

Olayın görülen duruşmasında iki taraf içinde karar verildi. Duruşmaya Kırklareli Ağır Ceza Mahkemesi'nden konferans yolu ile bağlanan uyuşturucu satıcı O.S.'ye 8 yıl 4 ay hapis ve 1000 lira para cezası verildi. Uyuşturucu kullanıcısı olan B.T. ise beraat etti.