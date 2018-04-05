Haber: Kasım ŞAHİN

Diyarbakır ilinden İstanbul’a uyuşturucu madde getirirken Bolu il sınırları içerisinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan Mehmet Gazioğlu ile Haluk Erten’in yargılanmalarına Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı.

Patronunun aracına sakladığı 9 kilogram esrarla yakalanan zanlılardan Mehmet Gazioğlu, ifadesinde; “Patronum Haluk Erten’in uyuşturucu madde satmak suçundan benimle beraber tutuklanmasına ve yargılanmasına vicdanım el vermiyor. O suçsuz. Ben içici biriyim. Esrar içince mum gibi oluyorum. Çok faydalı bir madde” demesi üzerine mahkeme başkanı; “Patronunu korumak için vicdanım sızlıyor demen büyük bir hata. Esas senin vicdanının sızlayacak olan şey, uyuşturucuları sattığın ve gençleri zehirlemenden dolayı vicdanın sızlaması gerekir. Bize de esrarı övme, biz almayız öyle şeyler” demesi sanığa tokat gibi cevap oldu.

Bolu il sınırları içerisinde İstanbul’a özel araçla giderken yakalanan zanlıların otomobillerinin çeşitli bölmelerine saklanmış 9 kilo esrar ile, bir adet telsiz, bir adet ruhsatsız tabanca, aracın ön panelinde çakar lamba ile uyuşturucu içiminde kullanılan düzenekler bulunmuştu. Sanık Mehmet Gazioğlu, silah ve telsiz içinde; “Ben onları oyuncak sanıyordum” demesi mahkeme heyetini şaşkına çevirdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.