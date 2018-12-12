Haber: Kasım ŞAHİN

Geçtiğimiz yıl Tahran’dan aldığı 3 kilo 212 gram reçine esrar(Plaka esrar) maddesini sırt çantasına ve montuna saklayıp İstanbul ilinde satmak isterken Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir yolcu otobüsünde yakalanan ve ardından çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konulan Ramazan Mirzai hakkında, Ağır Ceza Mahkemesi Savcısı 10 yıl hapis cezası istendi.

Tutuklu olarak hakım karşısına çıkan Mirzai’ye mahkeme başkanı, “Satmak istediğin plaka esrar maddesinin kilosu ne kadar” sorusuna sanık fakir edebiyatı yaparak; “Ben Tahra’da fakir bir ailenin çocuğuyum. Aylardır cezaevindeyim ve hiç ir kimse beni ziyaret etmiyorum. Üzerime giyecek bir elbisem bile yok. Siz karşınıza bile cezaevindeki koğuş arkadaşlarımın elbisesini giyerek geldim. Beni tahliye etmenizi istiyorum” demesi şaşkınlık yarattı.

Öte yandan, yurt dışından kaçak yollarla ülkemize sokulan ve özellikle İstanbul ilinde gençlere yönelik satışı yapılmak istenen reçine esrar (plaka esrar) maddesinin kilosunun 40 bin TL olduğu öğrenildi.