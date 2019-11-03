Uyuşturucu şüphelileri salıverildi

Haber: N. Halid Altundal

Geçtiğimiz Cuma günü saat 05.30 sıralarında Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalarda durumdan şüphelenilen hususi araç durduruldu. Durdurulan araç içerisinde yapılan aramada 0.81 gram Metamfetamin maddesi ve 1 adet Hassas Terazi ele geçirildi. Araçta bulunan E.K(1980- serbest meslek) ve C.Y (1983-serbest meslek) isimli şahıslara Uyuşturucu Madde Ticareti Suçlarından işlem yapılarak mevcutlu olarak adliyeye sevkedildi. Şüpheliler çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2019, 10:37