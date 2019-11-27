Uyuşturucu taciri Astsubay çıktı

Haber: C. Kutay AYKAN

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımın ve satışının engellenmesine yönelik yaptığı çalışmalar esnasında TEM otoyolu İstanbul istikametinde istikametine giden ve şüphe üzerine durdurulan araç içerisinde yapılan aramada kuru soğan çuvallarının altına gizlenen 21 kilo 100 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu maddesini İstanbul iline sevk edenlerin arasında Yüksekova Merkez Jandarma Komutanlığında aktif olarak görev yapan Astsubay D.K. ile elektrik ustası İ.Y. gözaltına alındı. Şubede ifadesi alınan muvazzaf Astsubay ile elektrik ustası ifadelerinin alınmasının ardından Savcılığa sek edildi.