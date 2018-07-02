Haber: Kasım ŞAHİN

Edinilen bilgiye göre; İlimiz genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve aracılığının engellenmesine yönelik olarak doğu illerinden batı illerine uyuşturucu madde götürüleceği bilgisi doğrultusunda yapılan çalışmalarda binek tipi araçta Anadolu Otobanı üzerinde durdurulmuş, araç sürücüsünün H.G (33) isimli şahıs olduğu görülerek araçta ve şahısların eşyalarında yapılan arama sonucu;17 kilo toz esrar maddesi ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak H.G{33 isimli şahıs Uyuşturucu Madde TicaretiYapmak suçundan alınan ifadesi sonrasında gözaltına alınmış, şahısCumhuriyet Başsavcılığına mevcutlu olarak İntikal ettirildi. Yetkililer; “Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçlan işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, toplum sağlığını bozmaya teşebbüs eden şahıs ve şahıslar ile şube müdürlüğümüz tarafından etkin bir şekilde kararlılık ile mücadeleye devam edilecektir” dediler.