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23 Eylül 2018 Pazar
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    • Uyuşturucu taciri Sezar’dan kaçamadı

    Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün kadrolu narkotik köpeği Sezar’ın büyük başarısı. Sezar, 29 kilo eroinin yakalanmasında büyük başarı gösterdi.

    23 Eylül 2018 Pazar 13:19
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    Uyuşturucu taciri Sezar’dan kaçamadı
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    Haber: Kasım ŞAHİN

    Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uygulama noktasında durumundan şüphelenilen son model bir jeep içerisinde yapılan aramada, narkotik köpeği Sezar, aracın kapı bölmelerine zulalanmış vaziyette 29 kilo 470 gram ağırlığındaki eroin maddesinin bulunmasında büyük bir başarı gösterdi.

    Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğün başarıdan başarıya koşan, deneyimli  ekipleri, uyuşturucu tespit edilen son model jeep de yapılan aramada Van ilinden, İstanbul iline nakledilmek üzere olan 29 kilo 470 gram eroini, kapıların içerisine zulalanmış şekilde buldu. Aracı kullanan ve uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 29 yaşındaki M.Ö.’yü gözaltına aldı. Şubede yapılan ifadenin alınmasının ardından zanlı, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti yapmak suçundan Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, İl, Emniyet, Müdürlüğü, Narkotik

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