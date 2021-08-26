Uyuşturucu taciri tutuklandı

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda, bir aracın bagajına gizlenmek yüklü miktarda uyuşturucu ve bir adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Zanlı tutuklandı.