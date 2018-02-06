Haber: Kasım Şahin

İlimiz genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve aracılığının engellenmesine yönelik olarak Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri TEM otoyolunda yaptıkları çalışmalarda Ankara İstikametinden İstanbul İstikametine gitmekte olan 34 plakalı bir otomobili durdurdu. Ekipler, araçta yaptıkları aramada ses sistemine ve yedek lastik içerisine gizlenmiş 15 kilo 138 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi. Ekipler, olayla ilgili otomobil sürücüsü M.Kaplaner isimli şahsı uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına aldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında , adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.