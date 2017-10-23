Haber: Semih Baykal

Bolu İL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün başarılı ekipleri uyuşturucu madde ticareti, kullanımı ve aracılığına geçit vermiyor. Ekipler son olarak, Tabaklar Mahallesi Şeref Sokak üzerinde park halinde bulunan 14 plaka sayılı otomobil içerisinde A.O (19), R.Ş (20), H.O (18) isimli şahısların bulunduğu otomobili incelemek istedi. Ekiplerin geldiğini fark eden otomobil sürücüsü 19 yaşındaki A.Z. isimli şahıs kaçmaya çalıştı. Ancak otomobil ekiplerin başarılı çalışması üzerinde durduruldu. Ekipler, otomobil de, şahıslar üzerinde ve A.Z’nin evinde yaptığı aramalar sonucunda 86 Adet Uyuşturucu Hap, 4,25 Gram Kubar Esrar Maddesi ele geçirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün başarılı ekipleri, Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler AO. (1 9), R.Ş. (20), H.O. (18) isimli şahıslar alınan ifadeleri sonrasında alınan serbest bıraktı. Otomobil sürücüsü A.Z.ise Bolu Adliyesine getirilerek Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü her türlü uyuşturucu olayıyla mücadele edeceklerini belirterek; “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için uyuşturucu madde ticareti, kullanımı ve aracılığın engellenmesine yönelik olarak çalışmalarımız aralıksız devam etmekle birlikte, vatandaşlarımızdan gelen öneri, şikayet ve ihbarlar gecikmeksizin değerlendirmeye alınmaktadır” dedi.