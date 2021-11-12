Uyuşturucu tacirine 12 yıl hapis



Haber: C. Kutay Aykan

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, “Uyuşturucu ticareti yapmak” suçlamasıyla tutuklu olarak yargılanan Fatih Acar, son kez hakim karşısına çıktı. Yaklaşık 2 yıl önce evinde yapılan aramada salonda 0.33, 0.24, 0.15, 0.09 gram metameetamin, evinin bahçesinde toprağa gömülü 234 adet uyuşturucu hap, sentetik ecza maddesi, 5 adet şırınga, 1 adet plastik aparat, 2.75 gram saf eroin ile yakalandıktan sonra, uyuşturucu ticareti yapmak suretiyle tutuklanan Fatih Acar hakkında mahkeme kararını verdi.

Uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasını kabul etmeyen Fatih Acar savunmasında şunları söyledi; “Ben asla satıcı olmadım. İçici biriyim. Bahçemdeki toprağa gömülü uyuşturucu maddeleri ise ileride ihtiyaç duyduğumda kullanmak için gömdüm. Kimseye uyuşturucu satmak niyetim olmadı” dedi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Fatih Acar’ın, uyuşturucu ticareti yaptığına kanaat getirerek 12 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve 25 bin lira da adli para cezası ile cezalandırılmasına, tutukluluk halinin devamına karar verdi.