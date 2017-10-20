Haber: Semih Baykal

Doğu illerinden batı illerine uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi edinilmesi üzerine uyuşturucu madde ticareti, kullanımı ve aracılığının engellenmesine yönelik olarak Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğünün ortak çalışması sonucu geçtiğimiz Çarşamba günü saat 18:40 sıralarında Ankara İstikametinden İstanbul istikametine gitmekte olan içerisinde A. T (29) ve S.T (25) isimli şahısların bulunduğu 06 plaka sayılı araç ilimiz girişinde durdurularak arama yapılmıştı. Aramalarda aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş yaklaşık piyasa değeri 2 Milyon TL olan toplam 40 paket halinde 20 Kilo 634 Gram EROİN maddesi ele geçirilerek el konulmuştu.

KOCA TUTUKLANDI KADIN SERBEST

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli karı koca A.T. ve S.T isimli şahıslar gözaltına alınarak Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmişti. Cumhuriyet Savcılığındaki ifadelerinin ardından kadın S.T. serbest bırakılırken, kocası A.T. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak adliyeye sevk edildi.