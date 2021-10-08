Uyuşturucu tacirleri tutuklandı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Uyuşturucu madde, 6 Ekim günü Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde bulundurma ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapmış oldukları uygulama esnasında yakalandı. Ekipler İstanbul'dan Doğu illerine giden yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüsteki aramada, 25 yaşındaki Özge Ö. isimli kadının çantasından 3 bin 80 adet uyuşturucu madde çıktı. Soruşturmayı genişleten polis ekipleri daha sonra kadın ile bağlantılı olan 39 yaşındaki Serdal Y. ve 26 yaşındaki Furkan K.,Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.