Uyuşturucu tacirlerine af yok

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu’da uyuşturucu ticareti yapan R.T. (Şoför) ve S.B.A. (İşletmeci) isimli şahıslar yakalanmış olup şahısların yapılan ikamet ve iş yeri aramalarında 5 parça halinde toplam daralı ağırlığı 5.90 gram Metamfetamin maddesi, uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat ve 2 parça halinde toplam daralı ağırlığı 6.04 gram gelen Eroin ele geçirildi.

Narkotik Şubesinde alınan ifadelerin ardından R.T. ile S.B.A., uyuşturucu ticareti yapmak suçundan Savcılığa sevk edildiler.

Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2020, 16:01