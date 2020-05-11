Uyuşturucu tacirlerine af yok

​​​​​​​Bolu İl Emniyet  Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yine uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi. İki yakalandı.

Uyuşturucu tacirlerine af yok

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu’da uyuşturucu ticareti yapan R.T. (Şoför) ve S.B.A. (İşletmeci) isimli şahıslar yakalanmış olup şahısların yapılan ikamet ve iş yeri aramalarında 5 parça halinde toplam daralı ağırlığı 5.90 gram Metamfetamin maddesi,  uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat ve 2 parça halinde toplam daralı ağırlığı 6.04 gram gelen Eroin ele geçirildi.

Narkotik Şubesinde alınan ifadelerin ardından R.T. ile S.B.A., uyuşturucu ticareti yapmak suçundan Savcılığa sevk edildiler.

Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2020, 16:01
Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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