Haber: Semih BAYKAL

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine bir darbe daha vurdu. D – 100 Karayolu Bolu kesiminde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün başarılı ekiplerinin yaptığı uygulamada, bir aracın kontrollerinde 17 kilo 400 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Aracın şoförü 43 yaşındaki M.N.Ç. adlı şahıs gözaltına alındı.

M.N.Ç., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.