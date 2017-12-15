Haber: Semih Baykal

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilimiz genelinde uyuşturucu madde ticareti, kullanımı ve aracılığının engellenmesine yönelik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Başarılı polisler, son olarak Ankara’dan İstanbul’a gitmekte olan S.M.’ye ait (35)34 plakalı bir aracı durumundan şüphelenerek durdurdu. Polisler araç üzerinde yaptığı aramalarda paspasların altındaki halıfilekslerin üzerinde beyaz toz maddesine rastladı. Polisler, yaptıkları incelemelerde bu beyaz toz maddesinin kokain olduğunu anladı. Bunun üzerine araçta geniş çaplı arama polisler, muhtelif yerlerde gizlenmiş vaziyette dört parça halinde toplamda 29,95 gram kokain maddesi ve döşemeler söküldükten sonra zeminde kalan kırıntılardan yapılan tartım sonucu 143,72 gram kokain maddesi, 1 Adet 7.65 mm ruhsatsız Baretta marka tabanca ve tabancaya ait bir adet şarjör, 3 adet mermi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 77.765 TL ele geçirdi. Ekipler, ayrıca kokain emdirildiği tespit edilen taban döşemeleri tahkikata esas olarak üzere muhafaza altına aldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerin Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda yürütülmekte olan soruşturma kapsamında S.M. (35) isimli şüpheli şahıs “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan yapılan işlemlerin ardından mevcutlu olarak adli makamlara sevk edilecek.