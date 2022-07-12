Uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası “SEZAR”

Haber: Erdal Tanrıverdi

2012 yılında dünyaya gelen ve doğumundan sonra Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün bünyesine girdi. Deneyimli köpek eğitmeninin kontrolünde narko köpeği olarak eğitilen Sezar, 2 yaşından itibaren kadrolu olarak uyuşturucu ile mücadele ediyor.

Belçika cinsi çoban köpeği olan Sezar, en büyük başarısını 2 yaşındayken gerçekleştirdi. Bolu sınırları içerisinde durdurulan bir TIR içerisinde yapılan aramada narkotik köpeği Sezar, bulgur paketleri içerisine saklanmış 393 kilo eroinin bulunmasında büyük rol oynadı. Sezar’ın yakalattığı eroinin piyasa değeri o dönemde 27 milyon 500 bin lira olarak açıklanmıştı.

2 yaşından bu yana Bolu sınırları içerisinde uyuşturucuya geçit vermeyen Sezar, aynı zamanda uyuşturucu tacirlerinin de korkulu rüyası olurken, Sezar 10 yaşına kadar yüklü miktarlarda uyuşturucunun ve bu işe karışan çok sayıda kişilerin yakalanmasında da büyük başarı gösterdi. Sezar, Bolu’da yapılan etkinliklerde de yaptığı gösterilerle de halkın büyük sevgisini kazanmayı da başarmıştır.

Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2022, 12:39