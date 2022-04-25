Uyuşturucu valizden çıktı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu madde bulundurma ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, Doğu illerinden batı illerine seyahat eden otobüs yolcusu olan 1 şahsın üzerinde ve valizinde yapılan aramada, 1 parça halinde 50.05 gram gelen Metamfetamin maddesi , 26 adet 300 mg "Lyrica" isimli Sentetik Ecza ele geçirildi.

Konu ile alakalı Levent T. (38) isimli şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan Savcılığa sevk edildi.