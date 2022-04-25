Uyuşturucu valizden çıktı

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yolcu otobüsü içerisinde yaptığı aramada, uyuşturucu ticareti yapan bir kişiyi gözaltına aldı. Piyasa değeri yüksek olan uyuşturucular valizden çıktı.

Uyuşturucu valizden çıktı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu madde bulundurma ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, Doğu illerinden batı illerine seyahat eden otobüs yolcusu olan 1 şahsın üzerinde ve valizinde yapılan aramada, 1 parça halinde 50.05 gram gelen Metamfetamin maddesi , 26 adet 300 mg "Lyrica" isimli Sentetik Ecza ele geçirildi.

Konu ile alakalı Levent T. (38) isimli şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan Savcılığa sevk edildi.

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