Uyuşturucu vücudundan çıktı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde bulundurma ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, doğu illerinden batı illerine giden otobüste yolcu olan Yusuf K. (39) isimli şahsın, üzerine yapıştırıcı bantla sarılı vaziyette daralı ağırlığı 940 gram gelen Esrar maddesi ve içime hazır hale getirilmiş daralı ağırlığı 5.54 gram gelen Esrar maddesi ele geçirildi.

Bu durumu gören yolcular şaşkınlıkları gizleyemezken, göz altına alınan Yusuf K., NARKO şubesinden ifadesinin alınmasının ardından Savcılığa sevk edildi.