Uyuşturucu zanlıları hakkında karar





Haber: C. Kutay Aykan

2018 yılının Temmuz ayında polisin yaptığı uygulama kapsamında hareketlerinden şüphelenilen Berkay Ömer Öz(20) ve Nasuh Esvet Yıldırımoğlu(25)'nun üzerlerinde arama yapıldı. Otomobilde yapılan aramada 14,13 gram hint keneviri ile hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı. Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama' suçlamasıyla dava açıldı. Tutuklu yargılanan sanıklar karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmaya ayrıca avukatlar ve yakınları katıldı.

Sanıkların avukatlarının cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapmasının ardından söz verilen tutuklu sanık Nasuh Esved Yıldırımoğlu, "Başkanım cezaevinde çok kötü günler yaşadım. Ne isterseniz yapmaya hazırım. Böyle bir suçtan dolayı karşınızda bulunmaktan pişmanlık duyuyorum. Tahliyemi ve beratımı talep ederim." dedi.

Berkay Ömer Öz de "Kendimi böyle bir suçtan savunmaktan dolayı utanç duyuyorum. Allah aşkına bana bir fırsat verin. Nişanlıyım, evlenip yuva kurup askere gitmek istiyorum. Allah rızası için bana bir şans daha verin."

Mahkeme heyeti, Nasuh Esved Yıldırımoğlu'na uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası ile 16 bin 660 lira adli para cezası verirken, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Berkay Ömer Öz'e ise 6 yıl 3 ay hapis cezası ile 12 bin 500 lira adli para cezası vererek sanıkların hükümle birlikte yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi.

ÖNCE FENALAŞTI, SONRA SEVİNDİ

Kararın ardından Nasuh Esved Yıldırım'ın annesi cezayı duyunca bayıldı. Anne daha sonra tahliye kararını duyunca da sevinç gözyaşlarına boğuldu.

Uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama suçlaması ile yargılanan 2 sanığa 8 yıl 4 ay ve 6 yıl 3 ay hapis cezası verilerek, sanıkların adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verildi. Sanıklardan Nasuh Esvet Yıldırımoğlu'nun annesi ilk başta hapis cezası kararını duyunca fenalaştı, ancak tahliye kararını duyunca sevinç gözyaşlarına boğuldu.

Haber: C. Kutay Aykan

2018 yılının Temmuz ayında polisin yaptığı uygulama kapsamında hareketlerinden şüphelenilen Berkay Ömer Öz(20) ve Nasuh Esvet Yıldırımoğlu(25)'nun üzerlerinde arama yapıldı. Otomobilde yapılan aramada 14,13 gram hint keneviri ile hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı. Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama' suçlamasıyla dava açıldı. Tutuklu yargılanan sanıklar karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmaya ayrıca avukatlar ve yakınları katıldı.

Sanıkların avukatlarının cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapmasının ardından söz verilen tutuklu sanık Nasuh Esved Yıldırımoğlu, "Başkanım cezaevinde çok kötü günler yaşadım. Ne isterseniz yapmaya hazırım. Böyle bir suçtan dolayı karşınızda bulunmaktan pişmanlık duyuyorum. Tahliyemi ve beratımı talep ederim." dedi.

Berkay Ömer Öz de "Kendimi böyle bir suçtan savunmaktan dolayı utanç duyuyorum. Allah aşkına bana bir fırsat verin. Nişanlıyım, evlenip yuva kurup askere gitmek istiyorum. Allah rızası için bana bir şans daha verin."

Mahkeme heyeti, Nasuh Esved Yıldırımoğlu'na uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası ile 16 bin 660 lira adli para cezası verirken, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Berkay Ömer Öz'e ise 6 yıl 3 ay hapis cezası ile 12 bin 500 lira adli para cezası vererek sanıkların hükümle birlikte yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi.

ÖNCE FENALAŞTI, SONRA SEVİNDİ

Kararın ardından Nasuh Esved Yıldırım'ın annesi cezayı duyunca bayıldı. Anne daha sonra tahliye kararını duyunca da sevinç gözyaşlarına boğuldu.

Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2019, 13:51