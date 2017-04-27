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27 Nisan 2017 Perşembe
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    • Uyuşturucudan kurtulmak için satıcıyım demiş

    Bolu'da, uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla tutuklu yargılanan 25 yaşındaki Yüksel Ç. mahkemede verdiği ifadesinde, "cezaevinde uyuşturucu tedavisi görmek ve bu illetten kurtulmak için polislere satıcıyım dedim" şeklinde konuştu.

    27 Nisan 2017 Perşembe 12:25
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    Uyuşturucudan kurtulmak için satıcıyım demiş

     

    HABER: FARUK ÇİDEM

     Bolu'da, geçtiğimiz yıl İstanbul'dan aldığı uyuşturucu maddeleri arkadaşlarıyla birlikte bir evde kullanırken İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü polisleri tarafından yapılan baskında gözaltına alınan 25 yaşındaki Yüksel Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya satmak" suçlamasıyla tutuklu yargılanan Yüksel Ç. ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede ifade veren Yüksel Ç., uyuşturucu içicisi olduğunu ve kimseye para karşılığında uyuşturucu satmadığını ifade ederek, "4 yıldır uyuşturucu madde kullanıyorum. Bu yüzden kısa bir süre bir hastanede ilaç tedavisi gördüm ama bir işe yaramadı. Ailemle de aram bu yüzden kötüydü. İstanbul'dan 20 paket bonzai alarak Bolu'ya geldim. Arkadaşlarla evde uyuşturucuları kullanırken polis baskını oldu. Ben de bu illetten kurtulmak için tutuklanacağımı da bildiğim için gelen polislere satıcıyım dedim" şeklinde konuştu.

    Uyuşturucu kullandığı zamanlarda 40 kiloya kadar düştüğünü belirten Yüksel Ç., "günde 7-8 kez bonzai kullanıyordum. Bu yüzden sağlığım da bozulmuştu. Yaklaşık 6 aydır cezaevindeyim ve bu süre zarfında psikolog ve ilaç tedavisi gördüm. Allah'a şükür bu illetten kurtuldum. Şimdi tekrar 74 kiloya çıktım. Kimseye uyuşturucu madde satmadım" ifadelerinde bulundu.

    Mahkeme heyeti sanığın ifadesinin ardından, kuvvetli suç şüphesi olduğununu söyleyerek Yüksel Ç.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, bir sonraki duruşmayı 15 Haziran tarihine erteledi.

    Anahtar Kelimeler: Boluda, Uyuşturucu, Madde, Sattığı, Iddiasıyla

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