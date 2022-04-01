Uyuşturucular sırt çantasından çıktı

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durdukları yolcu otobüsü içerisinde uyuşturucu ticareti yapan 3 kişiyi gözaltına aldı. Uyuşturucular sırt çantası içinde ele geçirildi.

Uyuşturucular sırt çantasından çıktı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde bulundurma ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, otobüs yolcusu olan 3 şahsın üzerlerinde ve eşyalarında yapılan aramada, sırt çantası içerisinde poşetlenmiş halde 1 kilogram gelen Sentetik Kannabinoid ( Bonzai ) ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yapan Furkan S.(22) uzman çavuş, Salih A. (27), inşaat işçisi, Murat T. (30) tekstilci, isimli şahıslar  uyuşturucu madde ticareti suçundan adli makamlara teslim edildi.

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