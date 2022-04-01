Uyuşturucular sırt çantasından çıktı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde bulundurma ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, otobüs yolcusu olan 3 şahsın üzerlerinde ve eşyalarında yapılan aramada, sırt çantası içerisinde poşetlenmiş halde 1 kilogram gelen Sentetik Kannabinoid ( Bonzai ) ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yapan Furkan S.(22) uzman çavuş, Salih A. (27), inşaat işçisi, Murat T. (30) tekstilci, isimli şahıslar uyuşturucu madde ticareti suçundan adli makamlara teslim edildi.