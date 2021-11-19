Uyuşturucular üzerinden çıktı

Haber. C. Kutay Aykan

NARKO ekipleri Bolu’da uyuşturucuya geçit vermiyor. Özelli TEM otoyolu üzerinde yaptıkları uygulmalarla piyasa değeri trilyonları bulun uyuşturucuları bulup, şüphelilerin cezalandırılması yönünde büyük başarılar gösteren NARKO ekipleri şehir içerisinde de bu başarılarını sürdürüyor.

Bolu şehir merkezinde yapılan uygulamada şüphe üzerine durdurulan 37 yaşındaki Metin A. şahsın üzerinde yaptığı aramada 4 parça halinde toplam daralı ağırlığı 20.27 gram gelen metamfetamin maddesi ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparatlar (pipe) ele geçirildi. Konu ile alakalı 5 şahıs hakkında gerekli işlemler yapıldı. Metin A. NARKO Şubesindeki ifadesinin ardından, “Uyuşturucu madde ticareti yapma” suçundan Savcılığa makamlara sevk edilmiştir.