Uyuşturucuya geçit yok!

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi gözaltına alınarak yasal işlem yapıldı.

Uyuşturucuya geçit yok!

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; 1-11 Ekim 2020 tarihleri arasında ilimiz Merkez ve Mudurnu ilçelerinde uyuşturucu madde kullanımına yönelik operasyonlar yapıldı. Jandarma ekipleri yaptığı operasyonlarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 50 gram skunk, 4 gram metamfetamin ve 390 gram kubar esrar ele geçirdi. Operasyonlarda yakalanan 8 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. Jandarmadan yapılan açıklamada, “Bölgemizin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan operasyonlar, yine halkımızın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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