Haber: Kasım ŞAHİN

Türkiye genelinde olduğu gibi Bolu’da da hizmet veren ve İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde yer alan “Alo 191” hattı, uyuşturucu kullanmaya yeni başlayan veya devamlı olarak kullanırken, bu illetten kurtulmak isteyen vatandaşların adete dermanı oldu. Hattı arayarak yardım isteyen uyuşturucu kullanıcılara “Alo191” sayesinde tekrar eski sağlıklarına kavuşma imkanı buluyorlar.

Bugünkü uygulamada kendisi uyuşturucu madde kullanan ya da ailesi ve çevresinde uyuşturucu madde kullanan kişiler için hattı aktif hale getirdiklerini belirten Bolu İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Muhammet Emin Demirkol, bu hattın 7 gün 24 saat açık ve ücretsiz olacağını belirtti. Uyuşturucu ile mücadelenin temelde üç aşaması olduğunu anlatan Demirkol, bunların önleme, tedavi ve tedavi sonrası rehabilitasyon olduğunu dile getirdi. Önleme ayağının 191 hattı ile mümkün olabileceğini söyleyen Demirkol, bu hattın uyuşturucu ile mücadele danışma ve destek hattı projesinin hayata geçirilmesiyle birlikte, birçok uyuşturucu kullanan Bolulu vatandaşların tekrar eski sağlıklı günlerine döndüklerini ve bundan dolayı da kurum olarak çok mutlu olduklarını dile getirdi. Demirkol, ayrıca halen daha uyuşturucu kullanan vatandaşları da uyararak; “Bu tür müptelaların 7 gün 24 saat açık hattı arayarak kesinlikle müracaatta bulunmalarını ve sağlıklı birer birey olarak tekrar topluma geri dönmelerini bekliyoruz. Kapımız sonuna kadar acıkır” açıklamasında bulundu.