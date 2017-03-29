HABER: FARUK ÇİDEM

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü KOM, Uyuşturucuyla Mücadele, Asayiş ve Çocuk Şube ekipleri şehir merkezinde bulunan okulların önleri ve çevrelerinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik uygulama yaptı. Geniş katılımla yapılan uygulamada okul çevresinde şüpheli görülen kişiler üzerinde kimlik ve üst araması yapıldı. Öğrencilerin meraklı gözlerle izlediği uygulamada yapılan üst aramalarında herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanılmazken, şehir merkezinde farklı noktalarda uyuşturucu madde satıcılarına yönelik uygulamaların devam edeceği belirtildi.