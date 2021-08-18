Uyuşturucuyu valizine saklamış

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan bir ihbar üzerine durdurdukları otobüste yaptıkları aramada, valiz içerisine saklanmış uyuşturucu madde ele geçirdi. Uyuşturucuya saklayın bir kişi gözaltına aldı.

Uyuşturucuyu valizine saklamış

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Narko ekipleri uyuşturucu ticareti geçit vermezken, uyuşturucu ile mücadelede de her geçen gün başarılarına başarı katıyorlar. Bolu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu illerinden ve İstanbul istikametine giden bir yolcu otobüsünü durdular.

Otobüs bagajında yapılan aramada yolcu valizi içerisine  saklanmış1 kilo 48 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve 400 adet Ecstacy hap ele geçirildi. Uyuşturucuları valize saklayan 19 yaşındaki yolcu E.G. gözaltına alındı. Narko şubesinde alınan ifadenin ardından E.G. Savcılığa sevk edildi.

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