Uyuşturucuyu yola attı ama polisten kaçamadı

Haber: C. Kutay AYKAN

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün deneyimli ve başarılı ekipleri, bir ihbar üzerine TEM Otoyolunda şüpheli aracın peşine düştü. Uyuşturucu taciri çanta içerisindeki uyuşturucuyu yol kenarına attı ama kovalamaca sonrası yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay önceki gece saat 22.30 sıralarında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince takip edilen hususî araç kovalamaca sonucu durduruldu. Kovalamaca esnasında araç içerisinden yola çanta atıldığı farkedildi Çanta içerisinde piyasa değeri 150 TL olan 1 kilo 29 gram SKUNK maddesi ele geçirilmiş olup şüpheli 1992 doğumlu M.S(27) isimli şahıs yakalanarak uyuşturucu madde ticareti suçundan adli makamlara sevk edildi.

Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2019, 12:08