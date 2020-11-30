Uzaktan eğitim en çok onları zorluyor

Koronavirüsün etkisinin hızla artması nedeniyle yüz yüze eğitimin başladığı okullarda yeniden uzaktan eğitime geçildi. Uzaktan eğitimde EBA’ya erişim imkanı olmayan öğrenciler için Milli Eğitim Müdürlüğü mobil destek aracıyla hizmet veriyor.

Uzaktan eğitim en çok onları zorluyor

Haber: Aysun Beykoz

Koronavirüs salgınında vaka sayılarının hızlı bir artış göstermesi Hükümeti harekete geçirdi. Kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilen okullarda yeniden uzaktan eğitim verilmesi kararı alındı. Yıl sonuna kadar devam edecek uzaktan eğitim için EBA’ya erişim sıkıntısı çeken öğrencilere İl Milli Eğitim Müdürlüğü mobil destek aracıyla hizmet vermeye başladı.

Gerede ilçesinde uzaktan eğitim sistemine erişemeyen öğrencilerin yardımına Milli Eğitim ekipleri yetişti. Ekipler EBA mobil destek aracıyla öğrencilerin derslere katılmasını sağladı. Kimi yerlerde öğrencilerin gruplar halinde dışarıda derslere katılması vatandaşların dikkatini çekti. Birçok vatandaş ‘taşıma su ile değirmen dönmez’ diyerek uzaktan eğitime ulaşım sorununun geçici çözümlerle bitmeyeceğini belirtti.

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