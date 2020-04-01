Uzaktan eğitime yoğun ilgi

Haber: N. Halid Altundal

Tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de etkileyen koronavirüs salgınına karşı ülkemizde alınan tedbirler kapsamında üniversitelerde eğitime ara verilmesi nedeniyle, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde (BAİBÜ) uzaktan öğretim sürecine başladı. Bu kapsamda, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeydeki bütün teorik dersler ile uygulamalı derslerin teorik bölümleri, 30 Mart 2020 Pazartesi gününden itibaren uzaktan öğretim sistemleri aracılığı ile yürütülmeye başlandı.

BAİBÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (İBUZEM) Uzaktan Eğitim Yönetim Sistemi aracılığıyla gerçekleştirilen eğitimler, öğretim elemanları tarafından, eş zamanlı, eş zamansız veya her iki yöntem kullanılarak, 30 bini aşkın öğrencisine, 1500 öğretim elemanıyla uzaktan öğretim altyapısı sağlıyor.

Yaklaşık 6 bin dersin yer aldığı sistemde, günde 1500’ü aşkın ders ise, canlı sanal sınıf uygulamaları ile yapılıyor. Son 24 saatte, 13 bin 23 öğrenci ve öğretim elemanının giriş yaptığı sistemden, 2 günde ise toplam 30 bini aşkın öğrenci ve öğretim elemanı yararlanmış bulunuyor.