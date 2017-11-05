Haber: Semih Baykal

Lig’de dört hafta aradan sonra evinde Samsunspor’u 1-0 yenerek üç puan alan Boluspor’da maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik Direktör Sait Karafırtınalar şunları söyledi;

“Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. Gerçekten çok önemli bir galibiyet aldık. 90 artılarda gelmesi daha da sevindirici. Bu sonuç oyuncularımın ne kadar arzulu ve istekli olduğunu gösteriyor. Dört haftadan beri üzerimizde gerçekten bir ölü toprağı vardı. Geçen hafta oyuncularımız bu galibiyetin sinyallerini vermişlerdi. İki üç gol olabilecek bir maçtı. Önde oynamanın bazı dezavantajları var. Bu yüzden birçok pozisyon verdik. Ama önümüzdeki haftalarda bu hataları en aza indirip gol sayıları arttıracağız. Özgüven çok önemliydi ve takım olarak biz bunu kazandık. Kırmızı bölgeden çıktık. Bundan sonra alacağımız her galibiyet bizi en az iki sırada daha yukarı çıkaracaktır. Bu galibiyet camiamıza hayırlı olsun” dedi.