“Üzerimize düşeni yapacağız”

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Merkeze bağlı Kuzfındık Köyü’nde bir evin bacasında çıkan ve çevredeki evlere sıçrayan yangın saatler süren uğraşlar sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Bacadan başlayıp 12 evin yanmasına neden olan yangınla ilgili Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin bir açıklama yaptı. Yangın felaketinden duyduğu üzüntüyü belirten Bakan Yardımcısı Fatih Metin, can kaybının olmamasının teselli olduğunu dile getirerek, Kuzfındık Köylülerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

‘RABBİM BİR DAHA GÖSTERMESİN’

Oluşan zararın tespiti için çalışmaların başladığını söyleyen Bakan Yardımcısı Fatih Metin; “Hafta sonu Kuzfındık Köyümüzde meydana gelen ve 12 evimizin tamamen yok olmasına sebep olan yangından büyük üzüntü duydum. Can kaybı olmaması tesellimiz oldu. Yangından dolayı meydana gelen zararın tespit çalışmaları hızlı bir şekilde başlamıştır. Yaralar en kısa zamanda sarılacaktır. Bakanlık olarak üzerimize düşen ne varsa Kuzfındık Köyü için yapılacaktır. Vatandaşlarımızın gönlü rahat olsun. Rabbim böyle felaketleri bir daha göstermesin. Bu vesileyle tüm Kuzfındıklı hemşerilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerine yer verdi.