Uzlaşmayanların hisseleri satışa çıkarılacak

Haber: BMA

Gerede ilçesinde çalışmaların büyük bir titizlikle yürütüldüğü Demirciler Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili olarak Gerede Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden açıklama yapıldı.

“UZLAŞMALARI İÇİN ON BEŞ GÜN SÜRE VERİLDİ”

Projeye ilişkin gelişmelerle ilgili yapılan söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İlçemiz Demirciler Mahallesi riskli alan kentsel dönüşüm projesi çalışmaları kapsamında, yaklaşık 11.75 hektar büyüklüğündeki alanda yapılan uzlaşma görüşmeleri neticesinde, 144-196 ve 197 adalarda bulunan tüm parselleri kapsayan, ada 2 ve ada 3 olarak adlandırılan alanlarda, taşınmaz maliklerinin üçte ikisi ile uzlaşma sağlanmıştır. Bahse konu alanlarda, uzlaşma sağlanamayan maliklerin arsa paylarının, 6306 sayılı Kanun'un 6’ncı maddesi ile anılan Kanun'un Uygulama Yönetmeliği'nin 15 ve 15/A maddelerine istinaden satışına ilişkin iş ve işlemler, Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Bu kapsamda, öncelikli olarak alandaki soyadı olmayan ve ölü olan maliklere, 04.06.2020 tarihli Milliyet gazetesi, 04.06.2020 tarihli Köroğlu ve 06.07.2020 Gerede Medyatakip gazetelerinde ilanen tebliğler yapıldı. Ayrıca, bahse konu alanlarda yer alan taşınmazlarda uzlaşma sağlanamayan maliklere de, tekrar tebligatlar gönderilerek, uzlaşmaları için on beş gün süre verildi. 15 gün süre içerisinde de uzlaşma sağlanamazsa hissedarların hisseleri diğer parsel maliklerine satılmak üzere satışa çıkarılacak. Söz konusu satışlar gerçekleşmezse Devlet tarafından kamulaştırılacak. Alanda hak sahibi olan vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için, konu hakkında gerekli hassasiyeti göstermeleri önemle rica olunur.”

“VATANDAŞIMIZA VERİLMİŞ BİR SÖZ VAR”

Konuya ilişkin Belediye Başkanı Mustafa Allar ise açıklamasında, “Demirciler Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi her ne kadar kamuoyu nezdinde ‘durdu, yapılmayacak, iptal edildi’ gibi algı oluştursa da Belediye olarak çalışmaları sürdürüyoruz. Çünkü vatandaşımıza verilmiş bir söz var. Evet, uzun bir süre geçti. Ama projenin büyüklüğü, çoklu hisseler, Devletimizin atlattığı badireler (15 Temmuz Hain darbe girişimi, Depremler, Kur baskıları, Koronavirüs vb) sebebiyle süreçte olumsuzluklarda yaşadık. Ancak; özellikle 2 adada çok iyi bir ilerleme kaydettik. Uzlaşamadığımız çok az parsel kaldı. Hemşehrilerimizi uzlaşmak üzere Kentsel Dönüşüm Ofisine bekliyoruz” dedi.