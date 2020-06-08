Uzman Çavuş aracında ölü bulundu

Haber: Ceylan Beykoz

İlimiz Mudurnu ilçesi Maymuncuklar mevkiinde meydana gelen olayda uzman çavuş olduğu öğrenilen Oğuzhan Çalışkan aracının içerisinde başından vurulmuş halde bulundu. Araç içerisinde kanlar içindeki Çalışkan'ı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler aracının içerisinde ve çevresinde geniş çaplı inceleme yaptı. Genç askerin beylik silahıyla kafasına ateş ederek intihar ettiği düşünülürken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2020, 09:47