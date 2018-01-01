Haber: Semih Baykal

Doğu’da görev yapan Bolulu Deniz Piyade Amfibi Komando Uzman Çavuş Cihan Çalışkan, edinilen bilgilere göre, yılbaşı tatili için Kalıcı Konutlar 103’ncü Ada 10’ncu blok’ta yaşayan ailesinin yanına geldi. Sabah saatlerinde sebebi henüz belirlenemeyen bir neden genç yaştaki Deniz Piyade Amfibi Komando Uzman Çavuş Cihan Çalışkan, tabancayla kafasına sıkarak intihar etti. Evde silah sesini duyan ailesi, oğullarını kanlar içersinde yerde buldu. Aile hemen 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç uzman çavuşun hayatını kaybettiğini tespit etti. Uzman Çavuş’un cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

