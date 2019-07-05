Uzman Çavuş trafik kurbanı



Haber: Esra ÖZTÜRK

Kaza, saat 04.00 sıralarında D-750 Zonguldak-Bolu yolunun Dorukhan Tüneli çıkışı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu istikametine seyir halinde olan Erkan Öztaşçı idaresindeki 33 CHN 97 plakalı otomobil ile, karşı yönden gelen Atay Kaptan idaresindeki 74 AP 777 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı.

Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Uzman Çavuş Erkan Öztaşçı, olay yerinde hayatını kaybetti. Otobüste bulunan 8 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için Mengen İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Olayda hayatını kaybeden Erkan Öztaşçı'nın cesedi ise Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılarak ilçe hastanesinin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2019, 13:09