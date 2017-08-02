Haber: Gönül OLUTÜRK

Olay geçtiğimiz akşam saatlerinde ilimiz merkez Çıkınlar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu Komando Tugayı’nda Uzman Çavuş olarak görev yapan Emre Dumlupınar’ın 3 yaşındaki oğlu Mustafa Dumlupınar, oyun oynamak için evinin bahçesine çıktı. Oyun oynayan 3 yaşındaki çocuğun üzerine, evin bahçesinde bulunan demir kapı menteşelerinden ayrılarak düştü. Çıkan gürültü ile bahçeye koşan aile ve çevre sakinleri çocuğun kapının altında kaldığını görünce 112 ambulans ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ambulans ekipleri 3 yaşındaki çocuğu kapının altından çıkararak, ilk olarak İzzet Baysal Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’ne götürdü. Buradaki ilk müdahalenin ardından 3 yaşındaki çocuk tekrar ambulans ekipleri ile İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine götürülmek üzere yola çıktı. Yolda boynunun kırıldığı tespit edilen 3 yaşındaki Mustafa Dumlupınar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak ambulansta hayata gözlerini yumdu. Mustafa Dumlıpınar’ın cenazesi memleketi olan Kırıkkale’ye sevk edildi.