Uzman doktorlardan “Sağlık Semineri”

Haber: C. Kutay Aykan

Ankara’da faaliyet gösteren önemli sağlık kuruluşlarından Güven Sağlık Grubu, ilimizde Bolu Belediyesi, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası ve Özel Çağsu Hastanesi ile birlikte bir seminer düzenleyecek. 1 Mart Cuma günü saat 14.00’te Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda düzenlenecek seminere Güven Sağlık Grubu Uzmanları “Onkolojik Hastalıklar ve Tüp Bebek Tedavisi” konusunda merak edilen tüm soruları cevaplayacak. Semineri Güven Sağlık Grubu Meme Hastalıkları ve Endokrin Cerrahı Prof. Dr. Serdar Özbaş, Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Deniz Yamaç, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Sedat Cömert, Bolu Özel Çağsu Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Dilehan Kaya verecek. Güven Hastanesinden yapılan duyuruda katılımın ücretsiz olduğu seminere herkes davet edildi.