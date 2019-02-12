Uzman erbaş başvuru şartları nelerdir?

Haber: C. Kutay AYKAN

Piyade, tank, topçu, muhabere, istihkâm, ulaştırma, ikmal, bakım, sıhhiye, veteriner ve hava savunma gibi branşlarda istihdam edilmek üzere 2019 yılı uzman erbaş yani uzman çavuş ve uzman onbaşı alımı başvuruları başladı. İlana başvurabilmek için genel şartları taşımanın yanı sıra her branş için belirlenen farklı nitelikleri de karşılamak gerekiyor. İşte, 2019 MSB KKK uzman erbaş alımına dair tüm detaylar...

SON BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU

Türk Silahlı Kuvvetlerinin erbaş kadrolarında devamlılık arz eden teknik ve kritik görevlerde yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak maksadıyla uzman erbaş alımı başvuruları başladı. İlan için belirlenen son başvuru tarihi ise 31 Mayıs 2019.Öte yandan uzman onbaşı adayları için ilköğretim/ortaokul mezunu olma şartı aranırken, uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu olma şartı aranıyor.

Adaylar başvuru ekranına e-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra başvuru sihirbazı üzerinden ilerleyerek bilgilerim kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri mutlaka dolduracak ardından "tercih" ekranına otomatik olarak yönlendirilecek.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,Uzman onbaşı adayları için ilköğretim/ortaokul veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),Uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak,Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (28 Ocak 2014 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için, uygun nitelik belgesi almış olmak, Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde "Uzman Erbaş Olur" kararı bulunmak, 80 ve üzeri not almış olmak,Müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle (01 Ocak 2019 tarihi itibarıyla) yirmiyedi (27) yaşını bitirmemiş (28 yaşından gün almamış) olmak (01 Ocak 1992 tarihi ve sonrasında doğanlar),Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay, uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2019, 15:24