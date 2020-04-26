Uzmanından yılan tüyoları





Prof. Dr. Lokman Aslan, “Baharın gelmesiyle birlikte yılanlar görülmeye başlandı. Yaban hayvanların sahasına girmediğimiz sürece yaban hayvanlarından insanlara bir tehlike yok” dedi. Yaz aylarında görülen ve paniğe neden olan yılanlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon uzmanı Prof. Dr. Lokman Aslan, 20 yıl önce zararlı diye yok edilen kirpiler nedeniyle insanların bugün yılanlardan dolayı zor durumda kaldığını belirtti.

Yılanlardan korkmamamız lazım

Yaban hayvanların sahasına girilmediği sürece yaban hayvanlardan insanlara bir tehlike olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Aslan, “Vatandaşların belli oranda gördüğü yıllardan dolayı tedirgin olmasından ve bunları bazı şeylere yorumlamasından dolayı bizlere müracaat ettiler. Yaban hayatın bahar mevsiminde yenilenmesi söz konusudur. Bundan mutlu olmamız gerekiyor. Çünkü doğa canlanıyor. Ne zaman yılan görmezsek, inci kefalleri göç etmezse, leylekler gelmezse bilin ki tehlike o zamandır. Yılanların görülmemesinden korkmamız lazım. Her canlının ekolojik sistemde bir görevi var. Bu yüzden bahar gelince üremesi gerekmektedir” diye konuştu.

Ekolojik dengeye vurgusu

Yaban hayvanların güvenlik ve beslenme konusuna dikkat ettiğini anımsatan Aslan, “Eğer bir yerde yeşilliğin içinde yılan görüyorsanız orya dinlenmeye ve piknik yapmaya gelmemiştir. O yeşillik içinde ya fere vardır ya da beslenebileceği başka bir durum vardır. Yaban hayvanları güvenlik ve beslenemeye dikkat ederler. Güvenlikleri tehlikeye girdiği zaman ve gıda bulamadıkları zaman orayı terk ederler. Eğer biz tarım zararlısı diye 20 yıl öncesinde kirpileri yok etmeseydik, yılanla baş etmek zorunda kalmazdık. Yılanları ortadan kaldıracak olursak 5-10 yıl sonra ortadaki farelerle uğramış zorunda kalacaktık. Bu zincirin devam etmemesi için ekolojik dengeye müdahale edilmemesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Yaban hayvanlarına dokunmayın

Vatandaşların yılanlardan korunması için önerilerde bulunan Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bağ ve bahçelerine nohut ekerseler tuzlu ortamı yılanlar sevmez. Sarımsak ekerlerse yılanlar kokuyu sevmez. Evlerinin bir köşesine naftalin bırakırsalar yılanlar sevmez. Sınırlarına kükürt ve ya kireç dökerseler yılandan korunmuş olurlar. Yaban hayvanlarını birbirine bırakırsak o denge sağlanmış olur. Ancak biz yaban hayvanlarına insan eliyle yaşadığı ortama müdahale edersek bu kez bir tarafı serbest bırakır, bir tarafa da engel çıkarmış oluruz. Böylece engel çıkardığımız yer yok olur, serbest bıraktığımız da çok fazla ürediğinden sorun olarak karşımıza çıkar” ifadelerini kullandı.