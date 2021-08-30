Üzmez 30 Ağustos’u kutladı

Haber: Ceylan Beykoz

Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkan Vekili, İl Başkanı Danışmanı Ramazan Üzmez, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Üzmez, “Milli bayramlar dini bayramların zırhı koruyucusu ve yaşama sebebidir nitekim esir memlekette cuma namazı dahi kılınamaz esir bir ülke vatandaşı asla dini ve vicdani yönden hür ve söz sahibi değildir GAZİ Mustafa Kemal ATATÜRK VE silah arkadaşlarının ruhu ŞAAD olsun bize bu cennet vatanı miras bıraktıkları için MİNNETTARIZ SEVGİ SAYGI VE MİNETLE” ifadelerine yer verdi.