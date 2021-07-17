ÜZMEZ: “ÜLKÜCÜ HAREKET ASLA ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARINDAN AYRILMAYACAK”

Atatürk’ün Bolu’ya gelişinin ardından 87 yıl geçmesine rağmen o günkü heyecan ve inancın hala sürdüğünü dile getiren Ramazan Üzmez, Atatürk’ün mirasını yaşattıklarını söyledi.

“BOLUMUZA ZİYARETTE BULUNDU”

Üzmez, açıklamasında; “Yüce Başbuğ Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 17 Temmuz 1934 yılında Türkiye’nin en güzide şehri olan bolumuza ziyarette bulunmuşlardır. O günkü heyecan ve inançla atanın mirasını yaşatmaktayız. Başbuğ Mustafa Kemal Paşanın mirasçısı olan ülkücü hareket asla Atatürk ilke ve inkılaplarından ayrılmayacak; kurduğu bu yüce Türk devletini ve bayrağını birlik dirlik ve de beka hassasiyeti ile koruyacaktır. Taş kırılır tunç erir, Türklük ebedidir. Ne mutlu türküm diyene” ifadelerine yer verdi.