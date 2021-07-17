ÜZMEZ: “ÜLKÜCÜ HAREKET ASLA ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARINDAN AYRILMAYACAK”

Milliyetçi Hareket Partisi Merkez İlçe Başkan Vekili Ramazan Üzmez, 17 Temmuz Atatürk’ün Bolu’ya gelişinin 87’nci yıldönümünde açıklama yaptı. 

ÜZMEZ: “ÜLKÜCÜ HAREKET ASLA ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARINDAN AYRILMAYACAK”

Atatürk’ün Bolu’ya gelişinin ardından 87 yıl geçmesine rağmen o günkü heyecan ve inancın hala sürdüğünü dile getiren Ramazan Üzmez, Atatürk’ün mirasını yaşattıklarını söyledi.
“BOLUMUZA ZİYARETTE BULUNDU”

Üzmez, açıklamasında; “Yüce Başbuğ Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 17 Temmuz 1934 yılında Türkiye’nin en güzide şehri olan bolumuza ziyarette bulunmuşlardır.  O günkü heyecan ve inançla atanın mirasını yaşatmaktayız. Başbuğ Mustafa Kemal Paşanın mirasçısı olan ülkücü hareket asla Atatürk ilke ve inkılaplarından ayrılmayacak;  kurduğu bu yüce Türk devletini ve bayrağını birlik dirlik ve de beka hassasiyeti ile koruyacaktır.  Taş kırılır tunç erir, Türklük ebedidir.  Ne mutlu türküm diyene” ifadelerine yer verdi.

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