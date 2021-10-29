Üzmez’den 29 Ekim mesajı

Haber: Ceylan Beykoz

Üzmez mesajında şu ifadelere yer verdi; “Cumhuriyet özgürlük ilericilik bir köylü çocuğunun ülkeyi yönetebileceği bir dünya görüşüdür cumhuriyet insanları kul sistemi değil birey olduğu gerçeğidir. Cumhuriyet insana insanlık onuruna yakışacak bir siyaset düzenidir seçme ve seçilme hakkı verilmiş bir halk asla baskılara darbelere despotlara boyun eğmeyecektir ülkemiz çağdaş modern dünya düzeninin bir parçası mürebbeh toplum olma yolundadır demokratik bir anayasa vesayet düzeninin yıkıldığı demokrat bir çizgi insanlığın özlediği gerçektir bize bu onuru verem kurucu cumhur başkanımız ULU ÖNDERİMİZ Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere tüm demokrasi ve cumhuriyet sevdalısı vatansever Türk evlatlarının ruhu ŞAAD olsun ne mutlu türküm diyene saygılarımla”