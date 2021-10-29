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Üzmez’den 29 Ekim mesajı

29 Ekim 1923 yılında Atatürk’ün “efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz” sözü ile kurulan Cumhuriyet’in 98. Yılını Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkan Vekili, İl Başkanı Danışmanı Ramazan Üzmez kutladı.

Üzmez’den 29 Ekim mesajı

Haber: Ceylan Beykoz

Üzmez mesajında şu ifadelere yer verdi; “Cumhuriyet özgürlük ilericilik bir köylü çocuğunun ülkeyi yönetebileceği bir dünya görüşüdür cumhuriyet insanları kul sistemi değil birey olduğu gerçeğidir. Cumhuriyet insana insanlık onuruna yakışacak bir siyaset düzenidir seçme ve seçilme hakkı verilmiş bir halk asla baskılara darbelere despotlara boyun eğmeyecektir  ülkemiz çağdaş modern dünya düzeninin bir parçası mürebbeh toplum olma yolundadır demokratik bir anayasa vesayet düzeninin yıkıldığı demokrat  bir çizgi insanlığın özlediği gerçektir bize bu onuru verem kurucu cumhur başkanımız ULU ÖNDERİMİZ Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere tüm demokrasi ve cumhuriyet sevdalısı  vatansever Türk evlatlarının ruhu ŞAAD olsun ne mutlu türküm diyene saygılarımla”

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