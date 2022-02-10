Üzmez’den Ayşenur Arslan’a tepki

Haber: Okay Özcan

Bolu Milliyetçi Hareket Partisi Merkez İlçe Başkan Vekili Ramazan Üzmez, Türklüğün şanlı mücadelesine saldıran Halk Tv spikeri Ayşenur Arslan’a sert çıkarak şu açıklamaları yaptı, “Kıbrıs Türklüğünün var oluş mücadelesinin adı Türk Mukavemet Teşkilatıdır. Hadsiz bir spikerin bu kutlu hareketi ucuzlatması, mafyamsı bir yapı gibi göstermesi tam manasıyla Türk’ün şanlı mücadelesini bordolamak ve saldırmaktır. Tarafı EOKA “ENOSİS” taraftarı III.Makaryos’un torunu mudur? Böyle aymazca Türk Kuva-i Milliyesi olan kini nedir? Türk kamuoyundan ve şanlı onurlu mücadeleyi veren gazi ve şehitlerimizden özür dilemelisin Ayşenur Arslan. Sizi Yüce Türk Milleti adına kınıyorum.”