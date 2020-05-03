Uzun bir aradan sonra pazar açıldı

Haber: BMA

Mengen Belediyesi tarafından ilçe merkezi ve köylerde üretilen ürünlerin satışı için Köy Ürünleri Emek Pazarı hazırlandı. Emek Pazar, geçtiğimiz gün İlçe Emniyet, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Belediye Zabıtaları tarafından yapılan kontrol ile alınan tedbirler çerçevesinde açıldı. Köylerde ürettikleri ürünlerin satışını belediyenin hazırladığı stantlarda korona tedbirlerine uyarak gerçekleştiren ilçe halkı uygulamadan memnun olduklarını belirttiler.

Uzun zamandır kapalı kalan pazarın açılışı dolayısıyla üreticiler pazarı ziyaret eden Belediye Başkanı Turhan Bulut ve Meclis üyelerine teşekkür ettiler.

Başkan Turhan Bulut ve Meclis üyeleri ise hem pazarcılar hem de vatandaşlarla bir araya gelmekten mutlu olduklarını ifade ettiler. Bulut, alınan tedbirlerle açılan emek pazarının değerlendirmesini yaparak Kaymakamlıkla istişare edeceklerini ve ilerleyen haftalarda da pazar kurulması için karar alacaklarını bildirdi.