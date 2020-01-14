“Uzun iftiralarda bulundu”

Haber: Volkan Yılmaz

Müstakil Sanayici ve işadamları Derneği (MÜSİAD) Yerel Üst Kurulu Başkanı Ahmet Şekerli, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Fatih Keçebir, Faruk İbrahim Özbek, Tahir Tuluk, MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı, MÜSİAD Kocaeli Şube Başkanı, MÜSİAD Düzce Şube Başkanı, MÜSİAD Bandırma Şube Başkanı, MÜSİAD Kırıkkale Şube Başkanı ve MÜSİAD Gebze Şube Başkan Yardımcısı, MÜSİAD Bolu Şubesi hakkında geçtiğimiz günlerde basına yansıyan gelişmelere ilişkin basın toplantısı düzenledi.

GENÇ MÜSİAD OLAYI

Yerel Üst Kurulu Başkanı Ahmet Şekerli yaptığı açıklamada “Müstakil Sanayici ve işadamları Derneği (MÜSİAD) 11 bini aşkın üyesi ve küresel ölçekteki teşkilat ağıyla ülkemizin en büyük ve en yaygın sermaye platformudur. 30 yıllık itibarlı ve vakur geçmişi, kuruluşundan bugüne milletinin ve devletinin hizmetine sunduğu tüm imkân ve faaliyetleriyle dünyanın en saygın ve aktif iş ve sermaye platformlarından biri haline gelen MÜSİAD, ismine yakışır bir şekilde müstakil kimliğini koruyarak hiçbir örgüt, yapılanma ve sair topluluklar ile ilişki ve bağlantı içine girmeden; özgür, özerk ve özgün hareketini tüm dünyada Türkiye'yi gururla temsil ederek sürdürmeye devam etmektedir. Kurulduğu günden bu yana ülkemizin ve milletimizin refahı için gayretlerini sürdüren MÜSİAD, özellikle genç nesillerin iş dünyasına entegre olabilmesini ve erdemli ticaret hayatını benimsemesini öncelik haline getirmiş; bu anlayış doğrultusunda 2002 yılında Genç MÜSİAD'ı kurmuştur. Türkiye'de 56, yurt dışında 26 temsilcisi ile ülkemizin en büyük gençlik yapılanmalarından biri olan Genç MÜSİAD, ülke ekonomisine ve sosyo-kültürel yapısına faydalı olabilme gayreti ile faaliyetlerini sürdürmektedir” dedi.

FETÖ KIRMIZI ÇİZGİMİZ

Örgütsel yapılanma ile hiçbir bağlantılarının bulunmadığını ifade eden Şekerli “Söz konusu gelişmeler ışığında, Bolu Şubesinde vuku bulduğu iddia edilen konu, muhatapları arasında yaşanmış münferit bir hadise ve tamamen MÜSİAD iç işleyişi ile alakalı bir mevzu olup bahsi geçen örgütsel yapılanma ile hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır. İddia edildiği gibi Bolu Şubesi ile Genel Merkez arasında, Genç MÜSİAD Bolu başkanlığı konusunda herhangi bir ihtilaf yaşanmamıştır. 3 Aralık 2019'da genel merkezin önerdiği aday, şube başkanı tarafından kabul görmemiş, şube başkanı bu kişiyle çalışmak istemediğini belirtmiş, genel merkezden kendisine yeni bir aday önermesini istemiş ve bu aday konusunda da mutabık kalınmıştır” şeklinde konuştu.

UZUN İFTİRADA BULUNMUŞTUR

MÜSİAD Bolu Şube Eski Başkanı Davut Uzun'un genel merkezi hiçe sayan yaklaşımı, şubenin çalışma yetersizlikleri ve üslup problemlerinden dolayı görevden alındığını belirten Şekerli “Genç MÜSİAD Şube Başkanlığı görevinden azledilmesinin Genç MÜSİAD Bolu Başkanlığı ile kesinlikle bir ilgisi bulunmamaktadır. Azil kararında, Bolu Şubesi'nin Genel Merkez'i hiçe sayan yaklaşımı, şubenin çalışma yetersizlikleri, üslup problemleri; Uzun'un MÜSİAD'ın kurumsal yapısına aykırı tutumu ve MÜSİAD'ın güçlü aile bağlarına zarar verecek davranışları etkili olmuştur. MÜSİAD Tazelenme Süreci adı verilen yeni dönemde proje ve çözüm odaklı bir yönetim anlayışı benimsemiş ve Genel Merkez-Şube koordinasyonunu bu prensip çerçevesinde kurgulamıştır. Bu anlayış doğrultusunda ne yazık ki MÜSİAD Bolu Şubesi, Genel Merkez'in belirlediği proje ve çalışmaya yeterli ölçüde katılmamış, MÜSİAD Bolu Şube Üyeleri, MÜSİAD'ın düzenlediği program ve etkinliklerden habersiz kalmıştır. MÜSİAD'ın ülkemizin ve Anadolu'daki firmaların gelişmesi için Bolu nezdinde planladığı plan ve projelere dönülmüştür. Yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı görevinden alınan Davut Uzun, akabinde Genç MÜSİAD Bolu Şube Başkanlığı için ismi geçen Genel Merkez adayına haksız yakıştırma ve iftiralarda bulunmuştur. MÜSİAD Şube Başkanı ve yönetimden bazı kişilerin, bahsi geçen olayları çarpıtarak ve uydurma gerekçelerle basına sunması; sadece Şube Başkanının görevden alınmasına rağmen, bütün yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmış gibi lanse edilmesi, üyelerimizin de Genel Merkez'e başvurmadan yanlış tutuma ortak olması, bizleri derinden üzmüştür” ifadelerini kullandı.