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    • Uzun; "Rusya Halkının başı sağ olsun"

    Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Andrei Karlov'un öldürülmesinin arkasında; Türkiye ile Rusya'nın ilişkilerinin gelişmesini ve iki ülkenin bölgede akan kanı durdurmak için başlattığı barış sürecini baltalamak isteyenlerin olduğunu söyleyen AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Ahmet Uzun; "Taşeronlarını kullanarak ülkemizi karıştırmak isteyen güçler şimdi de yeni bir oyun ile Türkiye ve Rusya'yı karşı karşıya getirmek istiyorlar. En kısa sürede bu alçak terör eyleminin faili ve arkasındaki karanlık çevreler açığa kavuşacaktır. Rusya Halkına başsağlığı diliyorum" dedi.

    21 Aralık 2016 Çarşamba 16:17
    Bu haber 154 kez okundu
    Uzun;

    Haber: Esra Öztürk

    Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Andrei Karlov'un alçakça terör saldırısı sonucunda öldürülmesini kınayan AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Ahmet Uzun, Rusya Halkına başsağlığı diledi.

    Son aylarda Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin güçlendiğine dikkat çeken Uzun, bu sürecin devamında iki ülkenin bölgede akan kanın durması için başlattığı barış girişimlerinin belirli güç odaklarını rahatsız ettiklerini ve bunu baltalamak için Büyükelçi'nin katledildiğini belirtti.

    Konu ile ilgili açıklama yapan AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Ahmet Uzun; " Türkiye'nin sınırları dışında, Ortadoğu'da bir süredir hazırlanmakta olan plana Cumhuriyet tarihinde ilk defa itiraz; Adalet ve Kalkınma Partisi kurucu lideri Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la, AK Parti'yle oldu. Çünkü; Türkiye hep kendi içine bakmış, hep kendi iç meseleleri ve yaralarıyla uğraşmış, problemleriyle uğraşmış. Siyasi istikrarsızlıkla, kalkınma problemleriyle, çeşitli sosyal ve ekonomik meselelerle, problemlerle uğraşmış. Dışarıya hiç dönüp bakmamış. Osmanlı İmparatorluğu'nun toprakları üzerinde bugünkü Ortadoğu'yu harita olarak çizenler, şimdi yaklaşık 100 yıllık o haritanın miadını doldurduğunu düşünüyor olsalar gerek ki tekrar yeni bir harita yapmanın peşindeler. Ama bu defa milletimizin bağrından çıkan Kurucu Liderimiz Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan; " Burada çıkardığınız yangına, burada yaptığınız zulme, burada insanlığa karşı işlediğiniz suçlara itiraz ediyorum" dedi. Onun için AK Parti'nin başına birçok gaile çıkarılıyor, engeller çıkarılıyor. Onun için Liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın aleyhine uluslararası kampanyalar düzenleniyor. FETÖ, PKK, PYD, DEAŞ adı ne olursa olsun tüm bu terör örgütleri, uluslararası medyanın kampanyaları, bütün bu cinayetler, kumpaslar, tezgahlar, tuzaklar hepsi bu yüzden. FETÖ bunun için çıkarıldı, PKK da buna hizmet ediyor. Türkiye'nin kendi iç meselelerini barış içerisinde AK Parti'nin çözmesine, onun için engel olmaya kalkıştılar. Gün geldi, Gezi olayları çıkarıldı. Gün geldi, 17-25 Aralık çıkarıldı. Gün geldi Kobani olayları çıkarıldı. Doğu'nun, Güneydoğu'nun şehirleri, İstanbul'un bazı semtleri, ateşe verildi. Çevik Kuvvetimizi, gencecik askerlerimizi, masum sivil vatandaşlarımızı katlettiler.  Yetmedi 15 Temmuz hain darbe kalkışmasını yaptılar. Hükümetimiz bu mikropları buralardan temizleyecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Son zamanlarda Suriye başta olmak üzere Türkiye'nin Rusya ile başlattığı bölgedeki barışı tesis etmeye yönelik çabaları asla sekteye uğramayacaktır. Hükümetimiz bu alçak terör eyleminin faili ve arkasındaki karanlık çevreleri açığa kavuşturacaktır. Bu üzücü olay nedeniyle Rusya halkının acılarını paylaşıyor, başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

     

    Anahtar Kelimeler: Rusyanın, Türkiye, Büyükelçisi, Andrei, Karlovun

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