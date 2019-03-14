Uzun süre sonra ilk defa

Ailesi ile birlikte Abant Tabiat Parkına günü birlik ziyaret için giden genç gazeteci Gökhan Aksoy objektifine takılan su samuru görenleri şaşırttı. Dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan ve uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınan su samurunu balık yerken görüntüledi. Sık sık suya dalarak yakaladığı balıkları bir kayanın üzerinde yiyen su samuru daha sonra gözden kayboldu. Bugüne kadar ilimiz kırsalında Geyikten, karacaya, dağ keçilerine, ayıdan kurda kadar çok sayıda yaban hayvanını görüntülediğini belirten Gökhan Aksoy, “Kentimiz doğal hayat açısından son derece zengin. Ben de yıllardır bu zenginlikleri haber yapıyorum. Bolu Abant İzzet baysal Üniversitesi (BAİBÜ)Gazetecilik bölümü öğrencisiyim. Temennimiz sadece ilimizin değil ülkemizin hatta dünyanın zenginliği olan bu türlerin korunarak geleceğe taşınması” ifadelerini kullandı.