Haber: BMA

Belediye hizmetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik anlayışı ile göreve geldiği günden bugüne düzenli hasta ziyaretleri gerçekleştiren Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu, Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Başaran ve Adem Yalçın ile birlikte Köroğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi gören hastaları ziyaret etti. Solunum rahatsızlığı ve kalp rahatsızlığından yoğun bakımda yatan Ömer Başaran, sol tarafından Felç geçiren Nafiye Şener ve böbreklerinden taş ameliyatı geçiren Mehmet Çoraş'ı hastanede ziyaret ederek gönüllerini aldı. Hastalarımız için her türlü desteğe hazırız diyen Başkan Uzunoğlu, “Bizler vatandaşlarımıza hizmet etmek adına bu makamlardayız. Bu nedenle vatandaşlarımızın sağlıklı günlerinde yanlarında olduğumuz kadar zor zamanlarında da onlara destek olmak adına yanlarında olacağız. Sosyal belediyecilik anlayışı budur ve bunu devam ettirmek boynumuzun borcudur. Tedavi gören hastalarımızın zor zamanlarında yüzlerinde bir tebessüm bırakabiliyorsak ne mutlu bize. Hasta ziyaretlerimize ara vermeden devam edeceğiz ve onlara desteğimizi esirgemeyeceğiz” ifadelerini kullandı.